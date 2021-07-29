Как в ботаническом саду: в ЖК "Метрополис" высадят большую коллекцию пиний в своем парке

В масштабном столичном ЖК "Метрополис" с собственным парком площадью 2 гектара высадят 76 пиний. Это итальянские сосны, красотой которых до сих пор можно было любоваться разве что в городском ботаническом саду.

ЖК расположен рядом с Голосеевским лесом и ВДНХ, поэтому его жители будут жить среди зелени. Всего застройщик высадит десятки тысяч деревьев и кустов. Над территорией работали лучшие дизайнбюро, чтобы создать красивое, эргономичное и максимально комфортное пространство.

Группа компаний DIM позиционирует себя как застройщик, который продлевает жизнь своим инвесторам. Мы используем различные инструменты и сервисы, которые действительно продлевают людям жизнь. В наших комплексах уже есть артезианская вода, у нас есть энергосберегающие системы, услуга готовой квартиры с ремонтом, которая экономит время и нервы, – рассказал бренд-менеджер ЖК "Метрополис", руководитель проекта ReadyDIM Вадим Войсевич.

Здесь будет более 200 тысяч квадратных метров жилья на территории почти 6 гектаров. Это 11 домов высотой 11 и 34 этажа. В сводке комплекса использованы экологические, в том числе, и шумопоглощающие материалы, поэтому находясь дома можно отдохнуть от городской суеты. Благодаря подземному паркингу почти на 2 тысячи авто, двор будет без машин. Вся придомовая территория выполнена в один уровень, что дарит комфорт безбарьерного пространства для всех жителей. Для людей с инвалидностью будут доступны также современные спортивные площадки.

"Спортивная детская площадка будет создана немецким оборудованием фирмы "Берлинер" и шведским оборудованием фирмы "Хакс". Также будет оборудование для воркаута украинской фирмы "Стритспорт". Используется покрытие под названием плейтоп – это Англия. У нас будет это покрытие 5-сантиметровым – это толщина, что идеально подходит для детских площадок. Она безопасная", – отметила главный архитектор ЖК "Метрополис" Вера Богачук.

Здесь также построят первый в Украине детский сад по японской технологии – овальный. И изюминкой комплекса станет интерактивная площадь с фонтанами, которая будет функционировать круглый год.