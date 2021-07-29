ЖК розташований поряд з Голосіївським лісом та ВДНГ, тож його мешканці житимуть серед зелені. Усього забудовник висадить десятки тисяч дерев і кущів. Над територією працювали кращі дизайнбюро, щоб створити красивий, ергономічний та максимально комфортний простір.

Група компаній DIM позиціонує себе як забудовник, який продовжує життя своїм інвесторам. Ми використовуємо всілякі інструменти та сервіси, які дійсно продовжують людям життя. У наших комплексах вже є артезіанська вода, у нас є енергозберігаючі системи, послуга готової квартири з ремонтом, яка економить час і нерви, – розповів бренд менеджер ЖК "Метрополіс", керівник проєкту ReadyDIM Вадим Войсевич.

Тут буде понад 200 тисяч квадратних метрів житла на території майже 6 гектарів. Це 11 будинків висотою 11 та 34 поверхи. У зведенні комплексу використані екологічні, зокрема, і шумопоглинаючі матеріали, тож перебуваючи вдома можна відпочити від міської метушні. Завдяки підземному паркінгу майже на 2 тисячі авто, двір буде без машин. Уся прибудинкова територія виконана в один рівень, що дарує комфорт безбар’єрного простору для усіх мешканців. Для людей з інвалідністю будуть доступні також сучасні спортивні майданчики.

"Спортивний дитячий майданчик буде створений німецьким обладнанням фірми "Берлінер" та шведським обладнанням фірми "Хакс". Також буде обладнання для воркауту української фірми "Стрітспорт". Використовується покриття під назвою плейтоп – це Англія. У нас буде це покриття 5-тисантиметровим – це товщина, що ідеально підходить для дитячих майданчиків. Вона найбезпечніша", – зазначила головний архітектор ЖК "Метрополіс" Віра Богачук.

Тут також збудуть перший в Україні дитячий садочок за японською технологією – овальний. І родзинкою комплексу стане інтерактивна площа з фонтанами, яка функціонуватиме цілий рік.