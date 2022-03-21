Боты и "полезные идиоты" не спят и пытаются шерить фейки в сети, – ОП

В последнее время в соцсетях, чатах населенных пунктов появляется множество дезинформации и фейковых вбросов. Их разгоняют русские боты и "полезные идиоты".

Это свидетельствует о том, что россияне используют информационно-психологическое давление, чтобы попытаться расколоть общество. Об этом написал руководитель Офиса Президента Андрей Ермак.

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Самые распространенные темы для внутренних конфликтов

Распри вокруг вопросов вступления в НАТО и "неправильных действий" армии.

Идеи вокруг религиозного конфликта из-за наличия в Украине "русской церкви".

Призывы к погромам.

Что делать с вбросами

Проверяйте всю информацию, анализируйте прочитанное и не торопитесь с выводами.

Поддерживайте наших воинов и Украину, потому что сегодня все ведем войну за выживание. Это – отечественная война,

– написал Ермак.

И помните, что СБУ работает. Необходимо не мешать им делать свою работу против провокаторов.

"Любой раскол выгоден исключительно нашим врагам. Потому что они не могут победить, пока мы едины. Слава Украине", – заверил Ермак.

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