Боевики коварно обстреляли наши позиции: один защитник получил ранения

Враг в течение 13 марта 6 раз нарушил режим прекращения огня. Противник обстрелял позиции бойцов ВСУ из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 82 миллиметра, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Вследствие вражеских обстрелов один украинский военнослужащий получил ранения.

Противник осуществил обстрел из ручного противотанкового гранатомета и стрелкового оружия участка разведения Богдановка – Петровское, сообщает штаб ООС.

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Вследствие вражеских обстрелов один украинский защитник получил касательное осколочное ранение головы. Его доставили в военно-медицинское учреждение, где оказали надлежащую помощь.

Украинские защитники огонь в ответ не открывали, соблюдая режим тишины.

Четыре обстрела в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток":

дважды вблизи населенного пункта Лебединское – с минометов калибра 82 миллиметра враг выпустил 11 мин, а также вел огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

– с минометов калибра 82 миллиметра враг выпустил 11 мин, а также вел огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; рядом с населенным пунктом Славное – из станкового противотанкового гранатомета – 5 выстрелов, а также противник осуществил обстрел из крупнокалиберного пулемета;

– из станкового противотанкового гранатомета – 5 выстрелов, а также противник осуществил обстрел из крупнокалиберного пулемета; неподалеку Новомихайловки – из станкового противотанкового гранатомета – 6 выстрелов, а также противник вел огонь из стрелкового оружия.

Два обстрела в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север":

неподалеку Орехово – с минометов калибра 82 миллиметра – 8 мин;

– с минометов калибра 82 миллиметра – 8 мин; рядом с Крымским – с автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Отметим, что несмотря на режим тишины, оккупанты ежедневно продолжают обстреливать позиции бойцов ВСУ на Донбассе. От начала 2020 года погибли 23 военных – список смотрите по ссылке.



Карта оккупированных территорий / Инфографика 24 канала