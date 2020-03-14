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      Бойовики підступно обстріляли наші позиції: один захисник отримав поранення

      - Читать новость на русском
      Ситуація на Донбасі: втрат немає / narodna-pravda.ua

      Ворог протягом 13 березня 6 разів порушив режим припинення вогню. Противник обстріляв позиції бійців ЗСУ з заборонених мінськими домовленостями мінометів калібру 82 міліметри, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Внаслідок ворожих обстрілів один український військовослужбовець отримав поранення.

      Противник здійснив обстріл з ручного протитанкового гранатомета та стрілецької зброї ділянки розведення Богданівка – Петрівське, повідомляє штаб ООС.

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      Унаслідок ворожих обстрілів один український захисник дістав дотичне осколкове поранення голови. Його доставили до військово-медичного закладу, де надали належну допомогу.

      Українські захисники вогонь у відповідь не відкривали, дотримуючись режиму тиші.

      Чотири обстріли у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід":

      • двічі поблизу населеного пункту Лебединське – з мінометів калібру 82 міліметри ворог випустив 11 мін, а також вів вогонь з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;
      • поруч з населеним пунктом Славне – зі станкового протитанкового гранатомета – 5 пострілів, а також противник здійснив обстріл з великокаліберного кулемета;
      • неподалік Новомихайлівки – зі станкового протитанкового гранатомета – 6 пострілів, а також противник вів вогонь зі стрілецької зброї.

      Два обстріли у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ":

      • неподалік Оріхового – з мінометів калібру 82 міліметри – 8 мін;
      • поруч з Кримським – з автоматичних гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

      Зауважимо, що попри режим тиші, окупанти щодня продовжують обстрілювати позиції бійців ЗСУ на Донбасі. Від початку 2020 року загинули 23 військових – список дивіться за посиланням.

      Карта окупованих територій
      Карта окупованих територій / Інфографіка 24 каналу

       

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      Автор: Альона Захарова
      Теги: Новини України Постраждалі Окуповані території Проросійські бойовики Операція Об'єднаних сил Війна Війна на Донбасі
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