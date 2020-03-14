Бойовики підступно обстріляли наші позиції: один захисник отримав поранення

Ворог протягом 13 березня 6 разів порушив режим припинення вогню. Противник обстріляв позиції бійців ЗСУ з заборонених мінськими домовленостями мінометів калібру 82 міліметри, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Внаслідок ворожих обстрілів один український військовослужбовець отримав поранення.

Противник здійснив обстріл з ручного протитанкового гранатомета та стрілецької зброї ділянки розведення Богданівка – Петрівське, повідомляє штаб ООС.

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Унаслідок ворожих обстрілів один український захисник дістав дотичне осколкове поранення голови. Його доставили до військово-медичного закладу, де надали належну допомогу.

Українські захисники вогонь у відповідь не відкривали, дотримуючись режиму тиші.

Чотири обстріли у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід":

двічі поблизу населеного пункту Лебединське – з мінометів калібру 82 міліметри ворог випустив 11 мін, а також вів вогонь з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;

– з мінометів калібру 82 міліметри ворог випустив 11 мін, а також вів вогонь з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї; поруч з населеним пунктом Славне – зі станкового протитанкового гранатомета – 5 пострілів, а також противник здійснив обстріл з великокаліберного кулемета;

– зі станкового протитанкового гранатомета – 5 пострілів, а також противник здійснив обстріл з великокаліберного кулемета; неподалік Новомихайлівки – зі станкового протитанкового гранатомета – 6 пострілів, а також противник вів вогонь зі стрілецької зброї.

Два обстріли у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ":

неподалік Оріхового – з мінометів калібру 82 міліметри – 8 мін;

– з мінометів калібру 82 міліметри – 8 мін; поруч з Кримським – з автоматичних гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Зауважимо, що попри режим тиші, окупанти щодня продовжують обстрілювати позиції бійців ЗСУ на Донбасі. Від початку 2020 року загинули 23 військових – список дивіться за посиланням.



Карта окупованих територій / Інфографіка 24 каналу