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      Боевики продолжают обстреливать позиции ВСУ на Донбассе: есть раненые

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      Обстрелы на Донбассе не утихают / EPA / UPG

      Пророссийские боевики на Донбассе 12 раз нарушили режим прекращения огня. Двое украинских бойцов получили ранения из-за подрыва на взрывном устройстве.

      Боевики обстреливали украинские позиции из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120 миллиметров и 82 миллиметра, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

      К теме: Оккупанты устроили новые подлые провокации на Донбассе: штаб ООС назвал причину

      Четыре обстрела по позициям украинских бойцов было осуществлено в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток":

      • дважды вблизи Лебединского – из минометов калибра 82 миллиметра противник выпустил 20 мин, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;
      • неподалеку Березового – из гранатометов различных систем;
      • рядом с Васильевкой – из стрелкового оружия.

      Восемь вражеских обстрелов было зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", а именно:

      • дважды неподалеку Новолуганского – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;
      • в районе населенного пункта Орехово – из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;
      • четыре раза около Новотошковского – из минометов калибра 120 мм противник выпустил 26 мин, из 82-мм миномета – 5 мин, а также гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;
      • рядом с Троицким – из автоматических станковых гранатометов.

      Важно! Всего с начала 2020 года Украина потеряла на Донбассе 11 защитников. Последним был 41-летний боец ​​Евгений Щуренко.

      Недавно подконтрольные России боевики устроили вооруженные провокации на участке разведения сил в Петровском. Вечером 26 января они зашли на позиции украинских военных и с них показательно стреляли в сторону оккупированных районов.


      Карта оккупированных территорий Донбасса / Инфографика 24 канала

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины Война на Донбассе Операция Объединенных сил
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