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      Оккупанты устроили новые подлые провокации на Донбассе: штаб ООС назвал причину

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      Штаб ООС зафиксировал провокации боевиков вблизи Богдановки / Фото из Facebook

      Российские оккупанты продолжают устраивать провокации на Донбассе. Накануне встречи ТКГ в Минске они целенаправленно обстреляли район Богдановки, где произошло разведение войск.

      Обстрел оккупантов зафиксировали около 22 часов 27 января, сообщает штаб ООС в фейсбуке. Боевики открывали огонь вблизи участка разведения из станкового противотанкового гранатомета и стрелкового оружия.

      Интересно: Украинские разведчики взяли в плен боевика на Донбассе

      Такие провокационные действия вооруженных формирований России в указанном районе вполне очевидно имеют целью обострить ситуацию на участке разведения и заставить подразделения Объединенных сил открывать ответный огонь, обвинив в дальнейшем наших защитников в срыве Минских договоренностей,
      – отметили в штабе.

      По замыслу боевиков, после этого они будут иметь основания вернуть свои войска на исходные позиции до разведения или занять новые выгодные рубежи.

      Отметим, это не первые провокации подконтрольных России наемников на участке разведения сил Богдановка – Петровское. Вечером 26 января они зашли на позиции украинских военных и из них показательно открыли огонь трассирующими пулями в сторону оккупированных районов. Инцидент произошел в 250 метрах от видеокамеры наблюдения ОБСЕ, что по мнению боевиков, якобы может стать фактом нарушения разведения сил с украинской стороны.

      Где произошло разведение сил на Донбассе:

      • в районе Станицы Луганской;
      • в районе Золотого;
      • в районе Петровского.

      Карта розведення сил на Донбасі
      Карта разведения сил на Донбассе / Инфографика 24 канала

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      Автор: Лия Бонавская
      Теги: Новости политики Новости Украины Вооруженные силы Украины Разведение войск Минск Ситуация возле Петровского Операция Объединенных сил Пророссийские боевики Война на Донбассе
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