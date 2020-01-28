Окупанти влаштували нові підлі провокації на Донбасі: штаб ООС назвав причину

Російські окупанти продовжують влаштовувати провокації на Донбасі. Напередодні зустрічі ТКГ у Мінську вони цілеспрямовано обстріляли район Богданівки, де відбулося розведення військ.

Обстріл окупантів зафіксували близько 22 години 27 січня, повідомляє штаб ООС у фейсбуці. Бойовики відкривали вогонь поблизу ділянки розведення зі станкового протитанкового гранатомету та стрілецької зброї.

Цікаво: Українські розвідники схопили в полон бойовика на Донбасі

Такі провокаційні дії збройних формувань Росії у зазначеному районі цілком очевидно мають на меті загострити ситуацію на ділянці розведення та примусити підрозділи Об’єднаних сил відкривати вогонь у відповідь, звинувативши у подальшому наших захисників у зриві Мінських домовленостей,

– наголосили у штабі.

За задумом бойовиків, після цього вони матимуть підстави повернути свої війська на вихідні позиції до розведення або зайняти нові вигідні рубежі.

Зауважимо, це не перші провокації підонтрольних Росії найманців на ділянці розведення сил Богданівка – Петрівське. Ввечері 26 січня вони зайшли на позиції українських військових і з них показово відкрили вогонь трасуючими кулями у бік окупованих районів. Інцидент трапився за 250 метрів від відеокамери спостереження ОБСЄ, що на думку бойовиків, нібито може стати фактом порушення розведення сил з боку української сторони.

Де відбулося розведення сил на Донбасі:

у районі Станиці Луганської;

у районі Золотого;

у районі Петрівського.



Карта розведення сил на Донбасі / Інфографіка 24 каналу