Бойовики продовжують обстрілювати позиції ЗСУ на Донбасі: є поранені

Проросійські бойовики на Донбасі 12 разів порушили режим припинення вогню. Двоє українських бійців отримали поранення через підрив на вибуховому пристрої.

Бойовики обстрілювали українські позиції із заборонених мінськими домовленостями мінометів калібру 120 міліметрів та 82 міліметрів, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї. Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.

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Чотири обстріли по позиціям українських бійців було здійснено у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід":

двічі поблизу Лебединського – з мінометів калібру 82 міліметрів противник випустив 20 мін, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї;

неподалік Березового – з гранатометів різних систем;

поряд з Василівкою – зі стрілецької зброї.

Вісім ворожих обстрілів було зафіксовано у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ":

двічі неподалік Новолуганського – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї;

в районі населеного пункту Оріхове – з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів;

чотири рази поряд з Новотошківським – з мінометів калібру 120 міліметрів противник випустив 26 мін, з 82-міліметрового міномету – 5 мін, а також гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів;

поруч з Троїцьким - з автоматичних станкових гранатометів.

Важливо! Загалом від початку 2020 року Україна втратила на Донбасі 11 захисників. Останнім був 41-річний боєць Євген Щуренко.

Нещодавно підконтрольні Росії бойовики влаштували збройні провокації на ділянці розведення сил у Петрівському. Ввечері 26 січня вони зайшли на позиції українських військових і з них показово стріляли у бік окупованих районів.



Мапа окупованих територій Донбасу / Інфографіка 24 каналу