Боевики снова обстреляли позиции ВСУ на Донбассе: где было горячее всего

Российские оккупационные войска продолжают обстреливать позиции Вооруженных сил на Донбассе. За минувшие сутки, 3 декабря, боевики 7 раз открывали огонь по украинским военным. К счастью, раненых и погибших среди защитников нет.

Оккупанты били по украинским бойцам из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия, пишет штаб ООС в фейсбуке.

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Подконтрольные России наемники обстреливали военных ВСУ в районе ряда населенных пунктов:

Старогнатовки,

Красногоровки,

Лебединского,

Крымского,

Новолуганского,

Луганского.

Потерь в результате обстрелов среди личного состава Объединенных сил не было,

– отметили в штабе.

С начала суток, 4 ноября, оккупанты уже успели открыть вражеский огонь по украинским бойцам. Они обстреляли позиции возле Новолуганского и Широкиного. Потерь среди военных нет.



Оккупированные районы Донбасса / инфографика 24 канала