Боевики снова обстреляли позиции ВСУ на Донбассе: где было горячее всего
Российские оккупационные войска продолжают обстреливать позиции Вооруженных сил на Донбассе. За минувшие сутки, 3 декабря, боевики 7 раз открывали огонь по украинским военным. К счастью, раненых и погибших среди защитников нет.
Оккупанты били по украинским бойцам из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия, пишет штаб ООС в фейсбуке.
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Подконтрольные России наемники обстреливали военных ВСУ в районе ряда населенных пунктов:
- Старогнатовки,
- Красногоровки,
- Лебединского,
- Крымского,
- Новолуганского,
- Луганского.
Потерь в результате обстрелов среди личного состава Объединенных сил не было,
– отметили в штабе.
С начала суток, 4 ноября, оккупанты уже успели открыть вражеский огонь по украинским бойцам. Они обстреляли позиции возле Новолуганского и Широкиного. Потерь среди военных нет.