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      ПОКУШЕНИЕ НА СОБОЛЕВА АЛЕКСАНДР ОНИЩЕНКО СНЕГ В УКРАИНЕ

      Боевики снова обстреляли позиции ВСУ на Донбассе: где было горячее всего

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      Оккупанты снова обстреляли бойцов ВСУ на Донбассе / Штаб ООС

      Российские оккупационные войска продолжают обстреливать позиции Вооруженных сил на Донбассе. За минувшие сутки, 3 декабря, боевики 7 раз открывали огонь по украинским военным. К счастью, раненых и погибших среди защитников нет.

      Оккупанты били по украинским бойцам из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия, пишет штаб ООС в фейсбуке.

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      Подконтрольные России наемники обстреливали военных ВСУ в районе ряда населенных пунктов:

      • Старогнатовки,
      • Красногоровки,
      • Лебединского,
      • Крымского,
      • Новолуганского,
      • Луганского.

      Потерь в результате обстрелов среди личного состава Объединенных сил не было,
      – отметили в штабе.

      С начала суток, 4 ноября, оккупанты уже успели открыть вражеский огонь по украинским бойцам. Они обстреляли позиции возле Новолуганского и Широкиного. Потерь среди военных нет.

      окуповані райони Донбасу
      Оккупированные районы Донбасса / инфографика 24 канала

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      Автор: Лия Бонавская
      Теги: Новости Украины Война на Донбассе Операция Объединенных сил Вооруженные силы Украины
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