Бойовики знову обстріляли позиції ЗСУ на Донбасі: де було найгарячіше

Російські окупаційні війська продовжують обстрілювати позиції Збройних сил на Донбасі. За минулу добу, 3 грудня, бойовики 7 разів відкривали вогонь по українських військових. На щастя, поранених та загиблих серед захисників немає.

Окупанти гатили по українських бійцях із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї, пише штаб ООС у фейсбуці.

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Підконтрольні Росії найманці обстрілювали військових ЗСУ в районі низки населених пунктів:

Старогнатівки,

Красногорівки,

Лебединського,

Кримського,

Новолуганського,

Луганського,

Втрат внаслідок обстрілів серед особового складу Об'єднаних сил не було,

– наголосили у штабі.

З початку доби, 4 листопада, окупанти вже встигли відкрити ворожий вогонь по українських бійцях. Вони обстріляли позиції біля Новолуганського та Широкиного. Втрат серед військових немає.



Окуповані райони Донбасу / інфографіка 24 каналу