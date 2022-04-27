Божественное вмешательство в дела грешников, – Подоляк о "демилитаризации" в трех областях России

В ночь на 27 апреля жители Белгородской, Воронежской и Курской областей России слышали взрывы. Пока достаточного количества деталей о событиях нет, но известно, что в Белгороде горел склад боеприпасов.

Ситуацию со взрывами в приграничных областях России прокомментировал советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк.

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Он сказал, что эти три области теперь тоже начинают активно изучать понятие "демилитаризации", то есть разоружения.

В этих российских областях периодически горят крупные топливные базы, обеспечивавшие горючим бронетехнику армии России, и взрываются склады боеприпасов. По разным причинам. И делают это все активнее и увереннее,

– констатировал Подоляк.

Он сказал, что это очень просто объяснить. Ведь если россияне решили массово атаковать другую страну, массово убивать людей, давить танками мирных жителей, а для обеспечения этих поступков и убийств используют склады в своих областях, то рано или поздно "долги придется возвращать". Ибо такое интенсивное и масштабное вторжение России в Украину не будет безнаказанным.

Причин много, вплоть до божественного вмешательства в дела грешников

Поэтому разоружение белгородско-воронежских складов убийц – совершенно естественный процесс. Карма – штука жестокая. Причины разрушения военной инфраструктуры приграничных областей могут быть совершенно разными. Вплоть до божественного вмешательства в дела грешников, которые на Страстную неделю массово убивали людей в украинском Мариуполе,

– отметил Подоляк.

Напомним, что ранее, кроме упомянутых областей, в российском Брянске прогремели два взрыва в разных местах, а затем вспыхнули пожары. Известно, что "неурядицы" постигли нефтебазу и воинскую часть.

Сегодня под утро появилась информация о том, что в селе Старая Нелидовка в Белгородской области ночью горел склад боеприпасов.

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