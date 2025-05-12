Атака БпЛА в Одесской области: повреждены дома, админздание, пожарная часть, есть пострадавший

Российские войска атаковали Одесскую область ударными БпЛА. В результате этого пострадал один человек в Белгород-Днестровске.

Поврежден ряд гражданских объектов. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Одесскую ОГА.

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Ударные БпЛА атаковали Одесскую область

Ночью 12 мая российские войска запустили ударные БпЛА по Одесской области. В Белгород-Днестровске ранен один человек.

Зафиксировано повреждение гражданской инфраструктуры, в частности жилых домов, административного здания и пожарной части. Пострадавший мужчина был в одном из поврежденных частных домов. Медики оказывают ему необходимую помощь.

Все уполномоченные службы работают над ликвидацией последствий вражеской атаки, правоохранители фиксируют последствия очередного преступления россиян против гражданского населения Одесской области,

– отметили в Одесской ОГА.

Напомним, российские войска атаковали гражданский грузовой поезд в Донецкой области, машинист получил осколочное ранение, его госпитализировали. Атака на движение поездов не повлияет.

С 12 мая европейские лидеры, а также Дональд Трамп, предлагали России начать перемирие на 30 суток. В случае отказа России, ей пригрозили санкциями и усиленной поддержкой Украины.