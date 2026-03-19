Россияне частично компенсировали отсутствие Starlink: ISW рассказали о новой тактике

С февраля оккупанты лишены использования Starlink, а потому искали возможные альтернативы. Без Starlink беспилотники "Молния" не так эффективны.

Об этом сообщили в ISW в отчете за предыдущий день, 18 марта. Аналитики обратили внимание, что "Молнии" используют как дроны-матки.

Почему "Молния" не так эффективна без Starlink?

Сейчас россияне массово используют радиостанции, украинские бойцы перехватывают связь и могут слышать разговоры оккупантов. Также захватчики ставят антенны на господствующих высотах, проводят оптоволоконный интернет, пытаются пользоваться своими спутниками типа "Комета".

Огромное количество информации, которую они передавали через Starlink, или, опять же, использовали "Молнии" на Starlink, она уже не так качественно себя показывает. "Молния" без Starlink действительно значительно хуже работает. За последний период времени нашими подразделениями было уничтожено, по-моему, за крайних три дня, которые я только считал, более 100 "Молний" противника,

– привел данные военный 4 бригады оперативного назначения "Рубеж" Национальной гвардии Украины Андрей Отченаш.

Россияне пытаются наращивать использование БпЛА на глубину около 50 километров. Этим они уничтожают тыловую логистику подразделений Сил обороны. Для атак на 40 – 50 километров используют преимущественно дроны "Молния", "Молния-1", "Молния-2".

Справка. "Молния-1" и "Молния-2" – модификации БпЛА "Молния". Они соответственно оборудованы одним электродвигателем и двумя.

Об этом рассказал Артур Мартиросян, офицер управления 43 отдельной механизированной бригады, которая действует на Купянском направлении.

"Молнии" используют как носители для FPV-камикадзе, то есть можно говорить о комбинированном применении дронов и о наращивании воздушной компоненты.

Очевидно, используется система ретрансляторов. Когда летит та же "Молния", она может сбросить и FPV,

– подчеркнул Артур Мартиросян.

В ISW считают, что россияне продолжают искать альтернативы Starlink, чтобы воспроизвести эффекты, которых они достигли с помощью беспилотников, оснащенных Starlink.

А как насчет удара "Ланцетом" по Киеву?

Авиаэксперт, офицер Воздушных сил в резерве и директор по развитию оборонного предприятия Анатолий Храпчинский в эфире 24 Канала сказал, что этот дрон не долетает до Киева, поэтому его мог "подвезти" "Шахед". Вероятно, враг тестировал новую модель атак, а также хотел произвести психологический эффект.