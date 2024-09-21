Такую информацию распространяют российские СМИ, передает 24 Канал. По их данным, якобы речь идет о воинской части ракетных войск в поселке Октябирский.

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Дроны могли поразить секретный ракетный объект возле Торопца

Отмечается, что в Тверской области якобы был поражен секретный объект, на котором может находиться ракета "Сармат/Сатана". Местные, живущие рядом с поселком, якобы бегут "на всякий случай", поскольку опасаются, что ракеты могут стереть десятки километров вокруг.

Объект, как сообщают источники росСМИ, расположен между Торопцом и Старой Торопой, куда эвакуировали жителей, когда в Торопце уничтожали склад, а неподалеку есть поле, где якобы регулярно что-то взрывают.

Те, кто там кто был, рассказывают, что шахты ракетные, где шлюзы, как в бункере. В мае этого года туда беспилотник упал, военные тогда сказали, что если бы они взорвались, то на 30 километров вокруг все снесло бы. Говорят там на боевом дежурстве ракета "Сатана" стоит,

– говорится в сообщении.

Согласно обнародованной информации, через часть проходит старая железная дорога, не указана на карте, которой перевозили ракеты на склад и обратно.

К слову, ночью 21 сентября дроны СБУ мощно отработали на 23-м арсенале главного артиллерийского управления минобороны России возле Октябрьского в Тверской области. После прилетов дронов на вражеском складе началась детонация, фиксируется 5 очагов пожаров.