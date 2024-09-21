Таку інформацію поширюють російські ЗМІ, передає 24 Канал. За їхніми даними, нібито йдеться про військову частину ракетних військ у селищі Октябирській.

Дивіться також На складах боєприпасів біля Тихорецька фіксують множинні осередки пожеж

Дрони могли уразити секретний ракетний об’єкт біля Торопця

Зазначається, що у Тверській області буцімто було вражено секретний об'єкт, на якому може перебувати ракета "Сармат/Сатана". Місцеві, що живуть поряд з селищем, нібито тікають "про всяк випадок", оскільки побоюються, що ракети можуть стерти десятки кілометрів навколо.

Об'єкт, як повідомляють джерела росЗМІ, розташований між Торопцем та Старою Торопою, куди евакуювали мешканців, коли в Торопці знищували склад, а неподалік є поле, де нібито регулярно щось підривають.

Ті, хто там хто був, розповідають, що шахти ракетні, де шлюзи, як у бункері. У травні цього року туди безпілотник упав, військові тоді сказали, що якби вони вибухнули, то на 30 кілометрів навколо все знесло б. Говорять там на бойовому чергуванні ракета "Сатана" стоїть,

– йдеться у повідомленні.

Згідно з оприлюдненою інформацією, через частину проходить стара залізниця, не зазначена на карті, якою перевозили ракети на склад і назад.

До слова, вночі 21 вересня дрони СБУ потужно відпрацювали на 23-му арсеналі головного артилерійського управління міноборони Росії біля Октябрського у Тверській області. Після прильотів дронів на ворожому складі розпочалася детонація, фіксується 5 осередків пожеж.