Ответ – короткий: Маск откликнулся на просьбу Федорова о российских БПЛА из Starlink
- Российские беспилотники используют спутниковую связь Starlink, и Украина уже обратилась к SpaceX для решения этой проблемы.
- Илон Маск откликнулся на обращение, отметив, что рад помочь.
Российские беспилотники управляются спутниковой связью Starlink. Минобороны Украины уже обратилось к SpaceX для решения этой проблемы, и совместная работа по этому поводу продолжается.
Основатель компании Илон Маск в X лично отреагировал на это.
Что сказал Маск?
Министр обороны Федоров выразил благодарность президенту SpaceX Гвен Шотвелл и лично Илону Маску за быструю реакцию и немедленное начало работы над решением проблемы.
Он отметил, что решение срочно активировать Starlink и отправить первую партию терминалов в Украину в начале полномасштабного вторжения имело решающее значение для устойчивости государства.
После этого Маск ответил Федорову.
Рад помочь,
– коротко написал он.
Использование Starlink россиянами: что известно?
Одни из последних случаев управления российскими дронами через Starlink были зафиксированы 30 января. В частности, оккупационные войска усилили атаки беспилотников на логистические пути на участке Богуслав – Петропавловка. За сутки было десятки ударов, в частности попадание в гражданский автобус.
Таким же образом россияне атаковали пассажирский поезд на Харьковщине. После этого министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский обратился к Маску с призывом ограничить россиянам доступ к своей спутниковой сети. В свою очередь бизнесмен обозвал польского министра "слюнявым имбецилом" и отметил, что он даже не осознает, что Starlink является основой военной связи Украины.
БпЛА, управляемые через Starlink, выполняют разведывательные задачи, а также наносят очень точные удары. Авиаэксперт Валерий Романенко в разговоре с 24 Каналом отметил, что один из вариантов борьбы с этим – перед массовым запуском дронов оперативно договариваться с инженерами, которые отвечают за связь Starlink, чтобы исключать его. Тогда беспилотники полетят без управления.