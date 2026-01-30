Ответ – короткий: Маск откликнулся на просьбу Федорова о российских БПЛА из Starlink

Основатель компании Илон Маск в X лично отреагировал на это.

Министр обороны Федоров выразил благодарность президенту SpaceX Гвен Шотвелл и лично Илону Маску за быструю реакцию и немедленное начало работы над решением проблемы.

Он отметил, что решение срочно активировать Starlink и отправить первую партию терминалов в Украину в начале полномасштабного вторжения имело решающее значение для устойчивости государства.

После этого Маск ответил Федорову.

Рад помочь,

– коротко написал он.

Одни из последних случаев управления российскими дронами через Starlink были зафиксированы 30 января. В частности, оккупационные войска усилили атаки беспилотников на логистические пути на участке Богуслав – Петропавловка. За сутки было десятки ударов, в частности попадание в гражданский автобус.

Таким же образом россияне атаковали пассажирский поезд на Харьковщине. После этого министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский обратился к Маску с призывом ограничить россиянам доступ к своей спутниковой сети. В свою очередь бизнесмен обозвал польского министра "слюнявым имбецилом" и отметил, что он даже не осознает, что Starlink является основой военной связи Украины.