БПЛА, тепловизоры и другие товары волонтеры смогут ввозить в Украину по упрощенной процедуре

После заседания Кабинета Министров Украины было принято решение упростить процедуру ввоза необходимых вещей для военных. Никакой бюрократии – только гарантийное письмо конечного пользователя.

Это постановление было принято сегодня на заседании правительства. Такую информацию сообщила вице-премьер-министр Украины Ирина Верещук.

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Отметим, постановлением предусмотрено, что с сегодняшнего дня в Украине бронежилеты и каски приравниваются к гуманитарной помощи.

Мы приняли в этом постановлении перечень товаров гуманитарной помощи, к которым применяется отдельный порядок пропуска через таможенную границу Украины,

– отметила Верещук.

Список товаров гуманитарной помощи:

пластины для бронежилетов;

переносные радиостанции негражданского назначения;

беспилотные летательные аппараты, квадрокоптеры негражданского назначения;

бинокли, моноочки и другие оптические трубы;

магниферы, увеличители негражданского назначения;

коллиматорные прицелы, прицелы негражданского назначения;

тепловизоры и приборы ночного видения.

С сенгодняшнего дня эти товары требуют для ввоза на территорию Украины только гарантийное письмо конечного пользователя.

"Всю бюрократию сняли, сделали все возможное, чтобы наши волонтеры, наши родные люди, которые очень мотивированные, чтобы помогать военным, сделали это очень быстро, а главное вовремя", – подчеркнула Ирина Верещук.

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