Цю постанову було прийнято сьогодні на засіданні Уряду. Таку інформацію повідомила віцепрем'єр-міністр України Ірина Верещук.

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Зазначимо, постановою передбачено, що від сьогодні в Україні бронежилети та каски прирівнюються до гуманітарної допомоги.

Ми прийняли у цій постанові перелік товарів гуманітарної допомоги, до яких застосовується окремий порядок пропуску через митний кордон України,

– зазначила Верещук.

Перелік товарів гуманітарної допомоги:

пластини для бронежилетів;

переносні радіостанції нецивільного призначення;

безпілотні літальні апарати, квадрокоптери нецивільного призначення;

біноклі, монокуляри та інші оптичні труби;

магніфери, збільшувачі нецивільного призначення;

коліматорні приціли, приціли не цивільного призначення;

тепловізори та прилади нічного бачення.

Від сьогодні ці товари потребують для ввезення на територію України лише гарантійний лист кінцевого користувача.

"Всю бюрократію зняли, зробили все можливе, щоб наші волонтери, наші рідні люди, які дуже вмотивовані, щоб допомагати військовим, зробили це дуже швидко, а головне вчасно", – підкреслила Ірина Верещук

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