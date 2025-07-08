Об этом сообщают пропагандистские СМИ, передает 24 Канал. По предварительной информации, летательный аппарат мог задеть линии электропередач во время снижения.

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Что известно об инциденте

По официальным данным властей Татарстана, инцидент произошел около 09:10 по местному времени. Во время учебного полета беспилотник потерял управление и упал на дачный участок.

Обошлось без пострадавших, Возгорание вскоре ликвидировали.

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Однако неофициально российские СМИ называют разные типы летательных аппаратов. Вероятно, разбился новейший разведывательно-боевой дрон "Алтаир", массой 6 тонн и размахом крыльев 28 метров. По другой версии, легкомоторный самолет Cessna 337 Skymaster, якобы зацепившийся крылом за дерево.

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Напомним, 6 июля в российском Забайкалье "совершил жесткую посадку" легкомоторный самолет АН-2, на борту которого находились 10 парашютистов и член экипажа. Причиной аварии назвали неисправность двигателя, пострадали 9 человек.