Про це повідомляють пропагандистські ЗМІ, передає 24 Канал. За попередньою інформацією, літальний апарат міг зачепити лінії електропередач під час зниження.

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Що відомо про інцидент

За офіційними даними влади Татарстану, інцидент трапився близько 09:10 за місцевим часом. Під час навчального польоту безпілотник втратив керування і впав на дачну ділянку.

Обійшлося без постраждалих, загоряння незабаром ліквідували.

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Однак неофіційно російські ЗМІ називають різні типи літальних апаратів. Ймовірно, розбився новітній розвідувально-бойовий дрон "Алтаїр", масою 6 тонн і розмахом крил 28 метрів. За іншою версією, легкомоторний літак Cessna 337 Skymaster, що нібито зачепився крилом за дерево.

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Нагадаємо, 6 липня у російському Забайкаллі "здійснив жорстку посадку" легкомоторний літак АН-2, на борту якого перебували 10 парашутистів і член екіпажу. Причиною аварії назвали несправність двигуна, постраждали 9 осіб.