Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на росЗМІ.

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Су-34 розбився під час тренувального польоту

Авіакатастрофа сталася 1 липня поблизу міста Кулебаки в Нижегородській області Росії. Су-34 виконував навчально-тренувальний політ, коли раптово втратив керованість і впав.

Спершу росЗМІ заявляли, що екіпаж із двох людей начебто успішно катапультувався. Однак згодом стало відомо, що один із пілотів загинув від травм після приземлення.

Загиблим виявився 41-річний штурман майор Олександр Павлов. Він народився 1 лютого 1984 року у селі Бурятії й у 2008 році закінчив Челябінське вище військове авіаційне училище штурманів.

Павлов брав участь у бойових діях у Сирії та активно воював проти України. За час служби він здійснив понад 1500 бойових вильотів та отримав 12 державних нагород.

Про смерть Павлова офіційно повідомили лише 6 липня, хоча катастрофа сталася ще 1 липня. У рідному селі льотчика заплановано поховання на 7 липня.

В адміністрації Джидинського району Бурятії зазначили, що Павлов "рятував життя мирних людей", однак деталей щодо обставин катастрофи офіційно не оприлюднили.

Відомо, що лише за 12 кілометрів від місця катастрофи розташований російський військовий аеродром "Саваслейка". Саме звідти літаки Росії неодноразово злітали для ударів по території України.