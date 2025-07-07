Так, у Харкові ворог атакував житлові квартали дронами, внаслідок чого спалахнули пожежі. Майже три десятки людей постраждали, серед них є діти. Одна дитина перебуває у важкому стані, передає 24 Канал.
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Росіяни били по Чугуєву балістикою
Зазнали російських ударів й інші населені пункти області, зокрема Чугуїв.
Вранці біля 08:00 два вибухи пролунали у Чугуївській громаді.
За словами очільника ОВА Олега Синєгубова, окупанти завдали по місту два удари балістикою. Є пошкодження цивільної інфраструктури. Наслідки уточнюють.
Також внаслідок російських обстрілів Куп'янському районі пошкоджено 2 багатоповерхові будинки, приватний будинок. В Ізюмському районі пошкоджено автомобіль та господарчу споруду.
Уночі росіяни також обстріляли Київ. Падіння уламків БпЛА спричинило пошкодження:
- фасаду адміністративної будівлі, газової труби та порожнього резервуару у Деснянському районі;
- автомобіля та труби водопостачання у Солом'янському;
- вікон в офісній будівлі у Голосіївському.
Внаслідок влучання уламків БпЛА пошкоджена тепломагістраль великого діаметра – без гарячої води 500 будівель.