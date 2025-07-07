Так, в Харькове враг атаковал жилые кварталы дронами, в результате чего вспыхнули пожары. Почти три десятка человек пострадали, среди них есть дети, передает 24 Канал.

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Россияне били по Чугуеву баллистикой

Подверглись российским ударам и другие населенные пункты области, в частности Чугуев.

Утром около 08:00 два взрыва прогремели в Чугуевском районе.

По словам главы ОВА Олега Синегубова, оккупанты нанесли по городу удар баллистической ракетой. Есть повреждение гражданской инфраструктуры в Малиновской общине. Последствия уточняются.

Также в результате российских обстрелов Купянском районе повреждены 2 многоэтажных дома, частный дом. В Изюмском районе поврежден автомобиль и хозяйственная постройка.

Ночью россияне также обстреляли Киев. Падение обломков БПЛА повлекло повреждения:

фасада административного здания, газовой трубы и пустого резервуара в Деснянском районе;

автомобиля и трубы водоснабжения в Соломенском;

окон в офисном здании в Голосеевском.

В результате попадания обломков БПЛА повреждена тепломагистраль большого диаметра – без горячей воды 500 зданий.