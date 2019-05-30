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      БПП и "Народный фронт" не поддерживают отставку Гройсмана

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      В Верховной Раде 30 мая должны рассмотреть отставку премьер-министра Владимира Гройсмана. Однако некоторые партии, в частности "Блок Петра Порошенко" и "Народный фронт" уже заявили, что не поддержат это голосование.

      Об этом сообщил корреспондент 24 каналу в прямом эфире.

      Читайте также: Гройсман и Ко: кто присоединится к новой политической партии

      "Блок Петра Порошенко" заявляет, что действующее правительство должно продолжить свою работу.

      Я считаю, что если бы не было написанного заявления, то не нужно было бы проводить сегодня рассматривать этот вопрос. Но поскольку это заявление направлено в Раду, мы рассмотрим вопрос об отставке Гройсмана. Однако партия Блока Петра Порошенко голосовать за это решение не будет,
      – ответил нардеп от БПП Сергей Березенко

      Также член фракции "Народный фронт" Виктория Сюмар отметила, что они также не поддержат это решение. "Решили не поддерживать это заявление Владимира Гройсмана, поскольку сегодня парламент фактически завис, есть сложные переговоры с Международным валютным фондом... это может привести к серьезному финансовому кризису", – добавила она.

      "Самопомич" поддерживает отставку Гройсмана

      Противоположное мнение в оппозиции – партия "Самопомич" ожидает доклад Гройсмана, в котором он расскажет о работе правительства во время своего управления.

      Кроме того, в "Самопомочи" не видят причин, чтобы не голосовать за отставку премьер-министра.

      Я убежден, что "Самопомич" будет голосовать за это решение. Обращаю ваше внимание, что это не просто правительство Гройсмана, это правительство Порошенко-Гройсмана,
      – ответил депутат Роман Семенуха.

      Сам премьер-министр уже прибыл в Верховную Раду. Напомним, Гройсман объявил о своей отставке
      с должности премьера Украины на брифинге 20 мая, в день инаугурации нового президента Владимира Зеленского.

      Что известно про Владимира Гройсмана?Это – украинский политик, самый молодой в истории Украины руководитель Кабинета министров. Возглавляет правительство с 14 апреля 2016 года.

      Он был депутатом украинского парламента от "Блока Петра Порошенко", а с 27 ноября 2014 года председателем Верховной Рады Украины. Впоследствии на этом посту его сменил Андрей Парубий, а кресло премьера Гройсман занял с апреля 2016 года.

      Сейчас Гройсман готовится к участию в досрочных парламентских выборах, которые состоятся 21 июля. Чиновник собирает команду для новой партии и обещает, что в нее войдут люди с опытом и хорошей репутацией

      Смотрите видео о результатах работы правительства Гройсмана

      blog_ava
      30 мая – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день
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      Теги: Верховная Рада Новости политики Новости Украины Отставка Гройсмана Самопомич Народный фронт Блок Петра Порошенко Владимир Гройсман
      Источник: 24 канал
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