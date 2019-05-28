Партия Гройсмана "Украинская стратегия": что о ней известно

Премьер-министр Владимир Гройсман на этой неделе проведет съезд и презентует свою партию "Украинская стратегия".

На съезде будут представлены и главные пункты программы, и месседжи, и первая пятерка-десятка, пишет "Украинская правда", ссылаясь на собственные источники.

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По словам собеседника, на первых местах списка партии будет сам Владимир Гройсман и действующий министр Кабинета министров Александр Саенко.

Возможно, в пятерке будет Оксана Маркарова. Она очень достойный человек, и мы ей будем рады. Но увидите на съезде,

– добавил соратник Гройсмана.

Лозунгом кампании должна стать фраза "Украина – это не просто место на карте..." с различными вариантами продолжения. Кроме того, кампанию премьера будут вести украинские технологи. Предложения американских специалистов Гройсмана не устроили.

Накануне Владимир Гройсман принял решение идти на парламентские выборы самостоятельно. Он отверг любые варианты объединения, в частности – с "Европейской солидарностью" Петра Порошенко.

Что известно о внеочередных парламентских выборах?​Президент Украины Владимир Зеленский 21 мая издал указ о роспуске Верховной Рады восьмого созыва. Внеочередные выборы в украинский парламент состоятся 21 июля 2019 года.



На парламентских выборах 2019 года в Верховную Раду имеют шансы попасть 4 партии, которые набирают 5% и более голосов избирателей. Это – "Слуга народа", "Оппозиционная платформа – За жизнь", "Блок Петра Порошенко "Солидарность" и ВО "Батькивщина".





Какие партии могут пройти в Верховную Раду – инфографика