Партія Гройсмана "Українська стратегія": що про неї відомо

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман цього тижня проведе з'їзд та презентує свою партію "Українська стратегія".

На з'їзді буде представлено і головні пункти програми, і меседжі, і першу п'ятірку-десятку, пише "Українська правда", посилаючись на власні джерела.

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За словами співрозмовника, на перших місцях списку партії буде сам Володимир Гройсман і чинний міністр Кабінету міністрів Олександр Саєнко.

Можливо, у п'ятірці буде Оксана Маркарова. Вона дуже достойна людина, і ми їй будемо раді. Але побачите на з'їзді,

– додав соратник Гройсмана.

Гаслом кампанії має стати фраза "Україна – це не просто місце на карті…" з різними варіантами продовження. Окрім того, кампанію прем'єра будуть вести українські технологи. Пропозиції американських спеціалістів Гройсмана не влаштували.

Напередодні Володимир Гройсман прийняв рішення йти на парламентські вибори самостійно. Він відкинув будь-які варіанти об'єднання, зокрема – з "Європейською солідарністю" Петра Порошенка.

Що відомо про позачергові парламентські вибори?Президент України Володимир Зеленський 21 травня видав указ про розпуск Верховної Ради восьмого скликання. Позачергові вибори до українського парламенту відбудуться 21 липня 2019 року.



На парламентських виборах 2019 року до Верховної Ради мають шанси потрапити 4 партії, які набирають 5% та більше голосів виборців. Це – "Слуга народу", "Опозиційна платформа – За життя", "Блок Петра Порошенка "Солідарність" і ВО "Батьківщина".





Які партії можуть пройти у Верховну Раду – інфографіка