Ми просто різні, – Гройсман відкинув об'єднання з Порошенком

Напередодні прем'єр-міністр України Володимир Гройсман заявив, що збирає команду для нової партії. Політик планує йти на парламентські вибори зі своєю політсилою "Українська стратегія" та відкидає будь-які варіанти об'єднання, зокрема – з "Європейською солідарністю" Петра Порошенка.

Хоча пропозиції щодо об'єднання з цієї партією були, зазначив Гройсман в ефірі телеканалу ICTV 26 травня.

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Й додав, що багато політиків спілкувалися між собою щодо різних можливостей. Проте він остаточно вирішив йти на парламентські вибори самостійно.

Я вважаю, що ми просто різні,

– прокоментував Гройсман можливість об'єднання з Порошенком.

"Для мене участь у виборах – це не просто бажання. Я маю чіткий погляд на те, як зробити Україну та її громадян сильнішими", – наголосив він.

Що відомо про позачергові парламентські вибори?Президент України Володимир Зеленський, 21 травня, видав указ про розпуск Верховної Ради восьмого скликання. Позачергові вибори до українського парламенту відбудуться 21 липня 2019 року.



На парламентських виборах 2019 року до Верховної Ради мають шанси потрапити 4 партії, які набирають 5% та більше голосів виборців. Це – "Слуга народу", "Опозиційна платформа – За життя", "Блок Петра Порошенка "Європейська Солідарність" і ВО "Батьківщина".





Які партії проходять у Раду: інфографіка

Зазначимо, раніше Гройсман заявив, що подасть у відставку у середу, 22 травня, одразу після закінчення засідання Кабміну. Політик також наголосив, що уряд складає свої повноваження, згідно з чинним законодавством України, перед новообраною Верховною Радою України, а не перед новообраним президентом.

Як уряд працюватиме до дострокових виборів?Поки не оновиться парламент, скоріш за все, працюватиме попередній уряд. Але у статусі в.о. як очільник уряду, так і міністри. Так, міністр екології Остап Семерак наголосив, що до призначення нових міністрів, всі попередні міністри виконують свої повноваження.



Тобто процес формування нового уряду може розтягнутися на місяці. Бо як відомо, новий уряд формують після парламентських виборів. Кожна партія делегує міністрів, згідно з кількістю місць, які зайняла в Раді.