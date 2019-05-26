23:52
26 трав 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      НОВИНИ КИЄВА ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Помста коханки Путіна. Ненависний пропагандист
      Вєсті Кремля
      17:07, 25 травня
      Вєсті.UA. Жир: Луценко хоче до Зеленського. Кар'єра Гройсмана у шоубізі
      Вєсті.UA
      16:37, 25 травня
      Шукати вітру в полі: як працюють "чорні" нотаріуси та чому їх майже не можливо знайти
      ЦРУ
      09:00, 24 травня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Залізна завіса. Частина 1
      Згадати все
      14:30, 23 травня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      НОВИНИ КИЄВА ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ

      Ми просто різні, – Гройсман відкинув об'єднання з Порошенком

      1095 Читать новость на русском
      Петро Порошенко та Володимир Гройсман
      Петро Порошенко та Володимир Гройсман / Фото з відкритих джерел

      Напередодні прем'єр-міністр України Володимир Гройсман заявив, що збирає команду для нової партії. Політик планує йти на парламентські вибори зі своєю політсилою "Українська стратегія" та відкидає будь-які варіанти об'єднання, зокрема – з "Європейською солідарністю" Петра Порошенка.

      Хоча пропозиції щодо об'єднання з цієї партією були, зазначив Гройсман в ефірі телеканалу ICTV 26 травня.

      Читайте також: Гройсман йде на парламентські вибори: що відомо про його команду

      Й додав, що багато політиків спілкувалися між собою щодо різних можливостей. Проте він остаточно вирішив йти на парламентські вибори самостійно.

      Я вважаю, що ми просто різні,
      – прокоментував Гройсман можливість об'єднання з Порошенком.

      "Для мене участь у виборах – це не просто бажання. Я маю чіткий погляд на те, як зробити Україну та її громадян сильнішими", – наголосив він.

      Що відомо про позачергові парламентські вибори?Президент України Володимир Зеленський, 21 травня, видав указ про розпуск Верховної Ради восьмого скликання. Позачергові вибори до українського парламенту відбудуться 21 липня 2019 року.

      На парламентських виборах 2019 року до Верховної Ради мають шанси потрапити 4 партії, які набирають 5% та більше голосів виборців. Це – "Слуга народу", "Опозиційна платформа – За життя", "Блок Петра Порошенка "Європейська Солідарність" і ВО "Батьківщина".

      парламентські вибори партії рейтинг
      Які партії проходять у Раду: інфографіка

      Зазначимо, раніше Гройсман заявив, що подасть у відставку у середу, 22 травня, одразу після закінчення засідання Кабміну. Політик також наголосив, що уряд складає свої повноваження, згідно з чинним законодавством України, перед новообраною Верховною Радою України, а не перед новообраним президентом.

      Як уряд працюватиме до дострокових виборів?Поки не оновиться парламент, скоріш за все, працюватиме попередній уряд. Але у статусі в.о. як очільник уряду, так і міністри. Так, міністр екології Остап Семерак наголосив, що до призначення нових міністрів, всі попередні міністри виконують свої повноваження.

      Тобто процес формування нового уряду може розтягнутися на місяці. Бо як відомо, новий уряд формують після парламентських виборів. Кожна партія делегує міністрів, згідно з кількістю місць, які зайняла в Раді.

      Відставка гройсмана: хроніка подій
      blog_ava
      Як виглядає сцена на концерті "Океану Ельзи" в Києві: під небом з оглядом на 360 градусів – фото
      сьогодні
      3775
      Теги: Новини України Новини політики Володимир Гройсман Петро Порошенко Парламентські вибори 2019
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Ми закрили для себе Росію: співак Тарас Тополя про війну на Донбасі, волонтерство та Зеленського
      сьогодні , 23:20 Ми закрили для себе Росію: співак Тарас Тополя про війну на Донбасі, волонтерство та Зеленського
      Олена Кандяк 544
      Головні новини 26 травня: Зеленський про затримання у Рівному та інцидент з "мостом Кличка"
      сьогодні , 22:01 Головні новини 26 травня: Зеленський про затримання у Рівному та інцидент з "мостом Кличка"
      3234
      Референдум "від Зеленського", люди олігархів у ВР і афера з паспортами РФ: топ-5 блогів тижня
      сьогодні , 22:00 Референдум "від Зеленського", люди олігархів у ВР і афера з паспортами РФ: топ-5 блогів тижня
      Блоги тижня 398
      Найсмішніші меми тижня: інавгурація Зеленського, Філарет VS Епіфаній і кінець "Гри престолів"
      сьогодні , 20:00 Найсмішніші меми тижня: інавгурація Зеленського, Філарет VS Епіфаній і кінець "Гри престолів"
      1194
      Неочікувані призначення Зеленського та скандальні повернення в Україну – топ-5 відео тижня
      сьогодні , 19:30 Неочікувані призначення Зеленського та скандальні повернення в Україну – топ-5 відео тижня
      1222
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук