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      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ВІДСТАВКА ГРОЙСМАНА
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      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ВІДСТАВКА ГРОЙСМАНА

      Гройсман йде на парламентські вибори: що відомо про його команду

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      Із появою указу президента про перевибори парламенту стартувала і чергова кампанія. Нинішній прем'єр Володимир Гройсман збирає команду для нової партії і обіцяє, що у неї увійдуть люди з досвідом та хорошою репутацією. Що ще відомо про нову політичну силу та як оцінюють її шанси експерти – дізнавалися журналісти 24 каналу.

      З початком чергової кампанії деякі посадовці, наприклад, очільники двох українських міст Геннадій Труханов та Генадій Кернес, вже заявили, що підуть у Раду під прапором однієї політичної сили. З'їзд нової партії відбудеться до кінця травня.

      Читайте також: Шанси Гройсмана піти у новий парламент не надто великі, – політичний оглядач

      Піде за мандатом і нинішній прем'єр Володимир Гройсман. Він складає повноваження, але не зникає з політичного олімпу. Володимир Гройсман офіційно заявив: братиме участь у парламентських виборах. Також він заявив, що подасть у відставку 22 травня.

      В новому парламенті я разом зі своїми однодумцями сформуємо професійну команду, яка буде здатна служити державі і робити Україну успішною,
      – зазначив прем'єр.

      Назва партії, як і її склад, поки що залишаються інтригою.

      гройсман
      Володимир Гройсман // Getty Images

      Чи буде Гроймсман з Порошенком

      "Є три варіанти поведінки. Перший – знайти собі партнерів, об'єднатися з ними. Варіант другий – знайти собі додаткових зірок, об'єднатись, створити особисту команду. Варіант третій третій – залишатися з Порошенком. Він, фактично, дав відповідь на третє питання: не збирається бути частиною команди Порошенка і хоче йти самостійно", – розповів політолог Олександр Солонтай.

      А це означає, що відтепер у нього з Порошенком різні проекти.

      Хто буде у команді Гройсмана

      У кулуарах парламенту ходять чутки: премʼєр-міністр створює політичну силу на базі своєї громадської організації "Українська стратегія" і шукає союзників.

      Один із тих, хто займається політичним проектом Гройсмана – міністр Кабміну Олександр Саєнко. Людина досить молода і спілкується з прогресивними людьми,
      – сказав Солонтай.

      Хто такий Олександр Саєнко? Олександр Саєнко — Міністр Кабінету Міністрів України з 14 квітня 2016 року. В Уряді Володимира Гройсмана відповідає за реалізацію пріоритетних реформ, координацію роботи Секретаріату Кабінету Міністрів України. Очолює Офіс реформ Прем’єр-міністра України.

      1 червня 2017 року Олександра Саєнка призначено керівником Наглядової ради EUACI (Антикорупційна ініціатива ЄС в Україні) від уряду України

      олександр саєнко
      Олександр Саєнко

      Представники БПП, "Удару" та політичних сил регіонального масштабу, як от "Вінницька європейська стратегія" – ось хто буде у команді Гройсмана – прогнозує політолог Володимир Фесенко. Є варіант з "Народним фронтом", але там занадто високий токсичний рейтинг.

      Рейтинги

      "Ще один варіант – створювати нову політичну силу разом з "Народним фронтом", але там токсичні рейтинги. Проблема і у нього, і у ще кількох політиків, зокрема, у Вакарчука – розрив між особистісними рейтингами і рейтингами партійними", – наголосив політолог Володимир Фесенко.

      Підтвердження цьому – свіжі соцопитування. Згідно з ними, діючого прем'єр-міністра у складі нової Ради хочуть бачити більше 17% українців, а от його політичну силу – лише піввідсотка. Тож, аби подолати бар'єр партії, потрібна "розкрутка". Не завадить ребрендинг і самому Гройсману – кажуть експерти.

      "Ну, такий дядько з пузом і з галстуком – старий номенклатурний стиль, який вбив його привабливість для багатьох виборців. Йому б обновитися. Не всі знають, але пан Гройсман всього на 5 днів старший від президента Зеленського", – пояснив політолог Леонід Швець.

      вибори у вру
      Рейтинг партій на виборах ВРУ

      Якби вибори до парламенту відбулися зараз, найбільше українців проголосували б за партію "Слуга народу".

      "Слугу народу" підтримують майже 33,3% виборців. Далі – платформа "За життя" – 8,1%. У "Блоку Петра Порошенка" – 6,4%. У "Батьківщини" – 5,5%. "Сила і честь" Ігоря Смешка – 3,8%. У нової політичної сили – партії Святослава Вакарчука – менше 3,4% прихильників "Громадянська позиція" Анатолія Гриценка – 1,8%. "Самопоміч" підтримують 0,8%.

      Читайте також: Знак протесту: що пишуть світові ЗМІ про відставку Гройсмана

      Чи справдяться прогнози соціологів – побачимо вже 21 липня.

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      Автор: Марина Молька
      Теги: Парламентські вибори 2019 Новини України Новини політики Володимир Гройсман
      Джерело: 24 канал
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