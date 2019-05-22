Гройсман идет на парламентские выборы: что известно о его команде

С появлением указа президента о перевыборах парламента стартовала и очередная кампания. Нынешний премьер Владимир Гройсман собирает команду для новой партии и обещает, что в нее войдут люди с опытом и хорошей репутацией. Что еще известно о новой политической силе и как оценивают ее шансы эксперты – узнавали журналисты 24 канала.

С началом очередной кампании некоторые должностные лица, например, руководители двух украинских городов Геннадий Труханов и Геннадий Кернес, уже заявили, что пойдут в Раду под флагом одной политической силы. Съезд новой партии состоится до конца мая.

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Пойдет за мандатом и нынешний премьер Владимир Гройсман. Он складывает полномочия, но не исчезает с политического олимпа. Владимир Гройсман официально заявил: будет принимать участие в парламентских выборах. Также он заявил, что подаст в отставку 22 мая.

В новом парламенте я вместе со своими единомышленниками сформируем профессиональную команду, которая будет способна служить государству и делать Украину успешной,

– отметил премьер.

Название партии, как и ее состав, пока остаются интригой.



Владимир Гройсман // Getty Images

Будет ли Гроймсман с Порошенко

"Есть три варианта поведения. Первый – найти себе партнеров, объединиться с ними. Вариант второй – найти себе дополнительных звезд, объединиться, создать личную команду. Вариант третий третий – оставаться с Порошенко. Он фактически дал ответ на третий вопрос: не собирается быть частью команды Порошенко и хочет идти самостоятельно", – рассказал политолог Александр Солонтай.

А это значит, что отныне у него с Порошенко различные проекты.

Кто будет в команде Гройсмана

В кулуарах парламента ходят слухи: премьер-министр создает политическую силу на базе своей общественной организации "Украинская стратегия" и ищет союзников.

Один из тех, кто занимается политическим проектом Гройсмана – министр Кабмина Александр Саенко. Человек достаточно молодой и общается с прогрессивными людьми,

– сказал Солонтай.

Кто такой Александр Саенко?​ Александр Саенко – Министр Кабинета Министров Украины с 14 апреля 2016 года. В Правительстве Владимира Гройсмана отвечает за реализацию приоритетных реформ, координацию работы Секретариата Кабинета Министров Украины. Возглавляет Офис реформ Премьер-министра Украины.



1 июня 2017 годаАлександра Саенко назначен руководителем Наблюдательного совета EUACI (Антикоррупционная инициатива ЕС в Украине) от правительства Украины





Александр Саенко

Представители БПП, "Удара" и политических сил регионального масштаба, такие как "Винницкая европейская стратегия" – вот кто будет в команде Гройсмана – прогнозирует политолог Владимир Фесенко. Есть вариант с "Народным фронтом", но там слишком высокий токсический рейтинг.

Рейтинги

"Еще один вариант – создавать новую политическую силу вместе с "Народным фронтом", но там токсичные рейтинги. Проблема и у него, и у еще нескольких политиков, в частности, у Вакарчука – разрыв между личностными рейтингами и рейтингами партийными", – отметил политолог Владимир Фесенко.

Подтверждение этому – свежие соцопросы. Согласно им, действующего премьер-министра в составе новой Рады хотят видеть более 17% украинцев, а вот его политическую силу – только полпроцента. Поэтому, чтобы преодолеть барьер партии, нужна "раскрутка". Не помешает ребрендинг и самому Гройсману – говорят эксперты.

"Ну, такой дядька с пузом и с галстуком – старый номенклатурный стиль, который убил его привлекательность для многих избирателей. Ему бы обновиться. Не все знают, но господин Гройсман всего на 5 дней старше президента Зеленского", – пояснил политолог Леонид Швец.





Рейтинг партий на выборах ВРУ

Если бы выборы в парламент состоялись сейчас, больше всего украинцев проголосовали бы за партию "Слуга народа".

"Слугу народа" поддерживают почти 40% избирателей. Дальше – платформа "За жизнь" – 10,9%. У "Блока Петра Порошенко" – 10,6%. У "Батькивщины" – 9%. "Сила и честь" Игоря Смешко и "Гражданская позиция" Анатолия Гриценко тоже преодолевают 5% барьер – у них почти одинаково сторонников. Примерно 3% опрошенных украинцев готовы голосовать за "Партию Мира", "Радикальную партию". "Свободу" и "Самопомич" поддерживают не более 2% потенциальных избирателей.

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А вот у новой политической силы – партии Святослава Вакарчука – менее 1% сторонников. Однако его готовы поддержать более 20% избирателей. Это больше чем у Тимошенко, Ляшко или Порошенко. Оправдаются ли прогнозы социологов – увидим уже 21 июля.