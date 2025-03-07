Як повідомляє 24 Канал, про це свідчать результати соціологічного дослідження, проведеного компанією Active Group.

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"Санкції проти олігархів Медведчука, Порошенка та Коломойського вважають заслуженим покаранням 65,2% українців, з них 34,1% – "однозначно заслуженим", а 31,1% – "більше заслуженим", – йдеться в результатах дослідження.

Українці оцінили, чи заслужено запроваджені санкції проти Медведчука, Порошенка та Коломойського / Скриншот результатів соцопитування

Також 50,1% українців вважають, що зняття санкцій можливе лише після понесення вказаними політиками та олігархами юридичної відповідальності, зокрема 31,3% опитаних наполягають на кримінальній відповідальності.

Майже 20% вважають, що санкції не можна знімати за жодних умов, навіть якщо фігуранти понесуть відповідальність. Водночас лише 6,2% українців підтримують скасування санкцій.

Ставлення українців до зняття санкцій з олігархів / Скриншот результатів соцопитування

Також більшість українців висловилися проти участі підсанкційних політиків у виборах.

Щодо участі підсанкційних політиків у виборах, 68,9% опитаних висловилися "проти", з яких 41,6% – "однозначно ні", а 27,3% – "швидше ні". Однозначну підтримку цьому питанню висловили лише 12%, а "швидше так" відповіли 13,8% опитаних,

– зазначають соціологи.

Чи можуть підсанкційні політики балотуватися на виборах / Скриншот результатів соцопитування

Дослідження здійснено компанією Active Group за допомогою онлайн-панелі SunFlower Sociology на замовлення Аналітичного центру "Політика майбутнього".

Метод: анкетування громадян України віком 18 та більше років.

Вибірка: 1500 анкет (репрезентативна за віком, статтю і регіоном України).

Період збору даних: 6 березня 2025 року.

Як відомо, 13 лютого були запроваджені санкції проти низки олігархів та політиків, які створювали загрозу національній безпеці, суверенітету і територіальній цілісності України та сприяли терористичній діяльності. У тому числі до списку увійшли Петро Порошенко, Ігор Коломойський та Віктор Медведчук.

Зокрема, Петра Порошенка звинувачували:

у лобіюванні Харківських угод (ЧФ в Криму);

фінансуванні терористів (купівля вугілля з тимчасово окупованих територій);

торгівлі у війну з Росією (Липецька фабрика, завод "Богдан" в Росії тощо);

спільному з Медведчуком та росіянами незаконному відчуженні нафтопроводу у держави тощо.

Раніше ЗМІ повідомляли, що в січні 2025 року народний депутат Петро Порошенко вивів з України 1 мільярд 48 мільйонів гривень та ще 986 мільйонів гривень подарував, а потім його зупинили санкції.