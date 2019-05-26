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      Мы просто разные, – Гройсман отверг объединение с Порошенко

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      Петр Порошенко и Владимир Гройсман
      Петр Порошенко и Владимир Гройсман / Фото из открытых источников

      Накануне премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что собирает команду для новой партии. Политик планирует идти на парламентские выборы со своей политсилой "Украинская стратегия" и отвергает любые варианты объединения, в частности – с "Европейской солидарностью" Петра Порошенко.

      Хотя предложения по объединению с этой партией были, отметил Гройсман в эфире телеканала ICTV 26 мая.

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      И добавил, что многие политики общались между собой относительно различных возможностей. Однако он окончательно решил идти на парламентские выборы самостоятельно.

      Я считаю, что мы просто разные,
      – Гройсман прокомментировал возможность объединения с Порошенко.

      "Для меня участие в выборах – это не просто желание. Я имею четкий взгляд на то, как сделать Украину и ее граждан сильнее", – подчеркнул он.

      Что известно о внеочередных парламентских выборах?Президент Украины Владимир Зеленский 21 мая, издал указ о роспуске Верховной Рады восьмого созыва. Внеочередные выборы в украинский парламент состоятся 21 июля 2019 года.

      На парламентских выборах 2019 года в Верховную Раду имеют шансы попасть 4 партии, которые набирают 5% и более голосов избирателей. Это "Слуга народа", "Оппозиционная платформа – За жизнь", "Блок Петра Порошенко "Европейская солидарность" и ВО "Батькивщина".

      парламентські вибори партії рейтинг
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      Отметим, ранее Гройсман заявил, что подаст в отставку в среду, 22 мая, сразу после окончания заседания Кабмина. Политик также подчеркнул, что правительство слагает свои полномочия, согласно действующему законодательству Украины, перед новоизбранной Верховной Радой Украины, а не перед новоизбранным президентом.

      Как правительство будет работать до досрочных выборов?Пока не обновится парламент, скорее всего будет работать предыдущее правительство. Но в статусе и.о. будет как глава правительства, так и министры. Так, министр экологии Остап Семерак отметил, что до назначения новых министров все министры выполняют свои полномочия.

      То есть процесс формирования нового правительства может растянуться на месяцы. Потому как известно, что новое правительство формируется после парламентских выборов. Каждая партия делегирует министров, согласно количеству мест, которые заняла в Раде.

      отставка гройсмана: хроника событий
       
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      Теги: Новости Украины Новости политики Владимир Гройсман Петр Порошенко Парламентские выборы 2019
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