14:07
30 трав 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      КАТАСТРОФА МІ-8 НА РІВНЕНЩИНІ ВОЛОДИМИР ГРОЙСМАН ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Винаходи Росії з AliExpress. Кіркоров заради грошей готовий на все
      Вєсті Кремля
      00:33, сьогодні
      Вєсті.UA: "П'яний" Мосійчук в ефірі. Нова драма між Зеленським та Порошенком
      Вєсті.UA
      21:05, 29 травня
      Скільки заробляє олігарх Фірташ на заводі-гіганті та хто із чиновників йому допомагає
      ЦРУ
      09:02, 29 травня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Залізна завіса. Частина 2
      Згадати все
      22:00, 29 травня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      КАТАСТРОФА МІ-8 НА РІВНЕНЩИНІ ВОЛОДИМИР ГРОЙСМАН ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019

      БПП та "Народний фронт" не підтримають відставку Гройсмана

      444 Читать новость на русском

      У Верховній Раді 30 травня мають розглянути відставку прем'єр-міністра Володимира Гройсмана. Проте деякі партії, зокрема "Блок Петра Порошенка" та "Народний фронт" вже заявили, що не підтримають це голосування.

      Про це повідомив кореспондент 24 каналу у прямому ефірі.

      Читайте також: Гройсман і Ко: хто долучиться до нової політичної партії

      "Блок Петра Порошенка" заявляє, що чинний уряд має продовжити свою роботу.

      Я вважаю, що якби не було написаної заяви, то не потрібно було проводити сьогодні розглядати це питання. Але оскільки ця заява направлена в Раду, ми розглянемо питання про відставку Гройсмана. Проте партія Блоку Петра Порошенка голосувати за це рішення не буде,
      – відповів нардеп від БПП Сергій Березенко

      Також членкиня фракції "Народний фронт" Вікторія Сюмар наголосила, що вони також не підтримають це рішення. "Вирішили не підтримувати цю заяву Володимира Гройсмана, оскільки сьогодні парламент фактично завис, є складні перемовини із Міжнародним валютним фондом...це може призвести до серйозної фінансової кризи", – додала вона.

      "Самопоміч" підтримує відставку Гройсмана

      Протилежної думки в опозиції – партія "Самопоміч" очікує на доповідь Гройсмана, на якій він розповість про роботу уряду під час свого керування.

      Окрім того, у "Самопомочі" не бачать причин, аби не голосувати за відставку прем’єр-міністра.

      Я переконаний, що "Самопоміч" буде голосувати за це рішення. Звертаю вашу увагу, що це не просто уряд Гройсмана, це уряд Порошенка-Гройсмана,
      – відповів депутат Роман Семенуха.

      Сам прем'єр-міністр вже прибув до Верховної Ради. Нагадаємо, Гройсман оголосив про власну відставку з посади прем'єра України на брифінгу 20 травня, у день інавгурації нового президента Володимира Зеленського. 

      Що відомо про Володимира Гройсмана?Це – український політик, наймолодший в історії України керівник Кабінету міністрів. Очолює уряд з 14 квітня 2016 року.

      Він був депутатом українського парламенту від "Блоку Петра Порошенка", а з 27 листопада 2014 року – головою Верховної Ради України. Згодом на цій посаді його змінив Андрій Парубій, а крісло прем'єра Гройсман зайняв з квітня 2016 року.

      Наразі Гройсман готується до участі у дострокових парламентських виборах, які відбудуться 21 липня. Чиновник збирає команду для нової партії та обіцяє, що у неї увійдуть люди з досвідом та хорошою репутацією

      Дивіться відео про результати роботи уряду Гройсмана

      blog_ava
      У Будапешті затонуло судно з туристами: 8 людей загинули і 18 пропали без вісті – фото
      сьогодні
      4500
      Теги: Новини політики Верховна Рада Новини України Володимир Гройсман Відставка Гройсмана Блок Петра Порошенка Народний фронт Самопоміч
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      Катастрофа вертольота Мі-8 на Рівненщині: все, що відомо про аварію
      сьогодні , 13:32 Катастрофа вертольота Мі-8 на Рівненщині: все, що відомо про аварію
      Ірина Лаб'як 1266
      Розкрадання на титановому заводі Фірташа: як Холодницький затягує скандальну справу
      сьогодні , 13:30 Розкрадання на титановому заводі Фірташа: як Холодницький затягує скандальну справу
      Віталій Шабунін 154
      Надійність та економія: на що потрібно звернути увагу, купуючи холодильник
      сьогодні , 09:00 Надійність та економія: на що потрібно звернути увагу, купуючи холодильник
      710
      Что выберет президент Зеленский: популистскую риторику или ориентацию на Запад?
      сьогодні , 12:02 Что выберет президент Зеленский: популистскую риторику или ориентацию на Запад?
      Блог Медіа 897
      "Челсі" розгромив "Арсенал" у фіналі Ліги Європи: відео
      сьогодні , 08:45 "Челсі" розгромив "Арсенал" у фіналі Ліги Європи: відео
      2175
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук