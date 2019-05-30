БПП та "Народний фронт" не підтримають відставку Гройсмана

У Верховній Раді 30 травня мають розглянути відставку прем'єр-міністра Володимира Гройсмана. Проте деякі партії, зокрема "Блок Петра Порошенка" та "Народний фронт" вже заявили, що не підтримають це голосування.

Про це повідомив кореспондент 24 каналу у прямому ефірі.

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"Блок Петра Порошенка" заявляє, що чинний уряд має продовжити свою роботу.

Я вважаю, що якби не було написаної заяви, то не потрібно було проводити сьогодні розглядати це питання. Але оскільки ця заява направлена в Раду, ми розглянемо питання про відставку Гройсмана. Проте партія Блоку Петра Порошенка голосувати за це рішення не буде,

– відповів нардеп від БПП Сергій Березенко

Також членкиня фракції "Народний фронт" Вікторія Сюмар наголосила, що вони також не підтримають це рішення. "Вирішили не підтримувати цю заяву Володимира Гройсмана, оскільки сьогодні парламент фактично завис, є складні перемовини із Міжнародним валютним фондом...це може призвести до серйозної фінансової кризи", – додала вона.

"Самопоміч" підтримує відставку Гройсмана

Протилежної думки в опозиції – партія "Самопоміч" очікує на доповідь Гройсмана, на якій він розповість про роботу уряду під час свого керування.

Окрім того, у "Самопомочі" не бачать причин, аби не голосувати за відставку прем’єр-міністра.

Я переконаний, що "Самопоміч" буде голосувати за це рішення. Звертаю вашу увагу, що це не просто уряд Гройсмана, це уряд Порошенка-Гройсмана,

– відповів депутат Роман Семенуха.

Сам прем'єр-міністр вже прибув до Верховної Ради. Нагадаємо, Гройсман оголосив про власну відставку з посади прем'єра України на брифінгу 20 травня, у день інавгурації нового президента Володимира Зеленського.

Що відомо про Володимира Гройсмана?Це – український політик, наймолодший в історії України керівник Кабінету міністрів. Очолює уряд з 14 квітня 2016 року.



Він був депутатом українського парламенту від "Блоку Петра Порошенка", а з 27 листопада 2014 року – головою Верховної Ради України. Згодом на цій посаді його змінив Андрій Парубій, а крісло прем'єра Гройсман зайняв з квітня 2016 року.



Наразі Гройсман готується до участі у дострокових парламентських виборах, які відбудуться 21 липня. Чиновник збирає команду для нової партії та обіцяє, що у неї увійдуть люди з досвідом та хорошою репутацією

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