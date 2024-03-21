Мэр Киева отстранит руководителя столичного метро Виктора Брагинского после выхода расследования. Об этом сообщил городской голова Киева Виталий Кличко.
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По словам мэра, обнародованными фактами журналистского расследования дальше будут заниматься правоохранительные органы.
Кроме Брагинского, свои депутатские полномочия слагает Илья Кушнир, который "слишком редко посещал заседания Киевсовета".
Что известно о резонансном расследовании
- 14 марта 2024 года вышла первая часть расследования Bihus.Іnfo. Журналисты нашли у Брагинского незадекларированное имущество, общая стоимость которого равна официальной зарплате Брагинского за последние 40 лет – 52 миллиона гривен.
- Уже 15 марта Брагинский написал заявление на увольнение. Обязанности начальника коммунального предприятия временно исполняет главный инженер "Киевского метрополитена" Виктор Выговский.
- Сам Брагинский заявил, что решение покинуть должность - его личное, а "вокруг метро было много манипуляций, порой откровенной лжи", что затрудняло работу.
- 18 марта вышла вторая часть расследования, где говорится, что "Киевский метрополитен" годами заключал контракты на сотни миллионов гривен с окружением Брагинского. В отчетах метрополитена обнаружили фирмы, якобы связанные с его сестрами, давним бизнес-партнером Кириллом Кривцом и тещей Кривца.
- Фирма последней, по данным журналистов, получила от "Киевского метрополитена" более миллиарда гривен, но детали этого контракта засекречены.