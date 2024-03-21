Мэр Киева отстранит руководителя столичного метро Виктора Брагинского после выхода расследования. Об этом сообщил городской голова Киева Виталий Кличко.

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По словам мэра, обнародованными фактами журналистского расследования дальше будут заниматься правоохранительные органы.

Кроме Брагинского, свои депутатские полномочия слагает Илья Кушнир, который "слишком редко посещал заседания Киевсовета".

Что известно о резонансном расследовании