Мер Києва відсторонить керівника столичного метро Віктора Брагінського після виходу розслідування. Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко.

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За словами мера, оприлюдненими фактами журналістського розслідування далі займатимуться правоохоронні органи.

Крім Брагінського, свої депутатські повноваження складає Ілля Кушнір, який "надто рідко відвідував засідання Київради".

Що відомо про резонансне розслідування