Экс-руководителя коммунального предприятия "Киевский метрополитен" Виктора Брагинского объявили в розыск. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Министерство внутренних дел.

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Его подозревают в халатности

Мужчина уже длительное время скрывается от государственных органов. В МВД датой исчезновения определили 20 июня и отметили, что он исчез в Киеве.

Ранее ему Виктору Брагинскому объявили подозрение в ненадлежащем исполнении служебных обязанностей. Причиной было подтопление тоннеля между станциями "Лыбедская" и "Демеевская".

Наказание статьи предусматривает заключение на срок от двух до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и со штрафом от 4250 до 12 750 гривен или без него.

В декабре 202 года эти станции метро закрыли из-за разгерметизации тоннеля. Тогда вода пошла прямо на пути.