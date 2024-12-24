Екскерівника комунального підприємства "Київський метрополітен" Віктора Брагінського оголосили в розшук. Про це пише 24 Канал із посиланням на Міністерство внутрішніх справ.

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Його підозрюють у недбалості

Чоловік вже тривалий час переховується від державних органів. У МВС датою зникнення визначили 20 червня та зазначили, що він зник у Києві.

Раніше йому Віктору Брагінському оголосили підозру в неналежному виконанні службових обов’язків. Причиною було підтоплення тунелю між станціями "Либідська" та "Деміївська".

Покарання статті передбачає ув'язнення на строк від двох до п’яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та зі штрафом від 4250 до 12 750 гривень або без нього.

У грудні 202 року ці станції метро закрили через розгерметизацію тунелю. Тоді вода пішла просто на колії.