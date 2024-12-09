Убийцу директора одной из крупнейших страховых компаний США поймали в "МакДональдсе"

Полиция задержала подозреваемого в убийстве гендиректора UnitedHealthcare. Его обнаружили в "МакДональдсе" в городе Алтуна, штат Пенсильвания.

Он вполне подходит под описание человека, которого разыскивала полиция. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на CNN.

Смотрите также Маск повторил за российским пропагандистом и нарушил правила собственной соцсети

Детали задержания убийцы бизнесмена

По подозрению "в дерзком убийстве Брайана Томпсона" задержан 26-летний Луиджи Манджионе, заявила комиссар полиции Нью-Йорка Джессика Тиш.

Мужчину задержали в "МакДональдсе" в городе Алтуна, штат Пенсильвания. При нем были пистолет и глушитель, которые похожи на оружие, использованное при убийстве.

Он соответствует описанию человека, которого разыскивала полиция. У него также есть несколько предметов, которые, как мы считаем, могут связать его с этим инцидентом,

– заявил мэр Нью-Йорка Эрик Адамс.

Полицейские также обнаружили у него "рукописный документ, который говорит о его мотивации и образе мышления", сообщила Тиш, а также "поддельное удостоверение личности штата Нью-Джерси, совпадающее с ID, которое подозреваемый использовал для регистрации в хостеле в Нью-Йорке".

Напомним, в центре Нью-Йорка застрелили генерального директора United Healthcare Брайана Томпсона. Инцидент произошел возле отеля Hilton на Манхэттене. Нападавший намеренно поджидал Томпсона, он выстрелил с расстояния около 6 метров и скрылся на велосипеде.