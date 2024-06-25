Бракосочетание в несколько кликов: как происходит тестирование брака онлайн в Дие

Первые в мире пары поженились онлайн в Дие. Еще два года назад украинцы шутили о бракосочетании в два клипа глазами, а сегодня это уже реальность. Сейчас продолжается бета-тестирование сервиса в Дие. Тестировщики – 2 500 пар, которые первыми попробуют и оценят цифровой брак. Больше об этом процессе – читайте в эксклюзивной колонке для сайта 24 Канала.

Однако желающих было значительно больше – набор на бета-тест мы закрыли всего за несколько дней. Во-первых, это свидетельствует о доверии украинцев к цифровому государству даже в таких традиционных событиях как бракосочетание. Во-вторых, цифровизация стала поп-культурой, ведь технологии и инновации становятся все более интересными для людей.

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Как жениться в Дие

Сначала мы планировали, что брак онлайн будет прежде всего востребованным среди людей на расстоянии, однако среди тестировщиков много просто желающих попробовать бракосочетание в цифровом формате.

. Заходите в Дию, выбираете Брак онлайн. Заполняете заявление о регистрации брака, указываете фамилию после бракосочетания, планируете дату и время, платите админсбор и выбираете, куда доставить свидетельство после бракосочетания. Заверяете заявление Дия.Подписью – и оно летит на проверку в ГРАГС. На этом подготовительный этап цифрового бракосочетания заканчивается.

Параллельно и незаметно для пользователя осуществляется проверка в ГРАГСе об отсутствии брака, бронирование даты проведения брака. А из Единого государственного демографического реестра подтягиваются паспортные данные, в частности место рождения, передается копии паспортов жениха и невесты регистратору.

Далее в определенный день вам нужно просто подключиться к видеоконференции в Дії. Жених и невеста могут быть в любом городе Украины или мира или рядом. Следуете инструкциям регистратора ГРАГС и просто говорите "Да" любимой или любимому.

После этого заверяете актовую запись о браке Дия.Подписью, он подтянется в Дию. Свидетельство о регистрации брака можно заказать доставкой Укрпочты в отделении или курьером. И это все. Пара официально муж и жена.



Жениться в Дие можно очень просто / Фото Минцифры

Сам процесс бракосочетания происходит с использованием платформы видеосвязи Webex от Cisco. А женит пару работник цифрового ЗАГСа. Это отдел, создан Минюстом для предоставления электронных услуг. Сначала работники цифрового ГРАГСа обрабатывали заявления о заказе выписок и дубликатов свидетельств, поданные через портал Дия. А теперь обрабатывают и заявления о браке в Дие, проводят саму церемонию регистрации брака по видеосвязи, также предоставляют дубликаты свидетельств о рождении, браке, которые подают в Дие.

Первые пары уже протестировали брак онлайн в Дие. Без бумаг, походов в ДРАЦС, заполнения заявлений от руки. Все просто – в электронном формате и с Дия.Подписью. Сервис летает, взаимодействия реестров и платформы видеосвязи отработали четко. Уже совсем скоро брак онлайн будет доступен не только для бета-тестеров, но и для каждого украинца.