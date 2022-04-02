Брат Козицкого пошел воевать в ВСУ

Брат главы Львовской ОВА Максима Козицкого вступил в ряды Вооруженных сил Украины. Он записался в ВСУ, хотя и не военный.

Брат Козицкого еще не на фронте

Об этом рассказал Максим Козицкий, отвечая на вопрос, как его семья переживает войну. Он сказал, что его отец остался в Украине. А брат записался в ВСУ.

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По словам главы Львовской ОВА, брат еще не на фронте. Но, по его мнению, это вопрос времени.

Отцу за 60 лет, но он во Львове. Никуда не уезжал. Брат записался в Вооруженные силы Украины. Еще не на фронте, но это вопрос времени,

– заявил Козицкий.

Он рассказал, что семья тяжело восприняла решение брата пойти в ряды ВСУ. Козицкий отметил, что брат экономист, а не военный, но решил помогать на фронте, а не в тылу.

"Очень тяжело. Это тяжело эмоционально для всей семьи. Он не военный, закончил международную экономику. Это его решение. Мы убеждали его, что он должен здесь выполнять работу, в тылу. Но это его выбор. Для меня это эмоционально тяжело. Но он сказал, что так хочет, иначе не может", – резюмировал руководитель Львовской ОВА.

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