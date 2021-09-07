Арест адвокату продлили до 7 октября. Также антикоррупционный суд уменьшил снова размер залога – как альтернативы пребывания под стражей.

Ранее У задержанного брата судьи Вовка нашли еще одну квартиру с сейфами

Размер залога уменьшили почти на 4 миллиона гривен

Перед последним заседанием Антикорсуда Зонтову необходимо было внести 21 миллион 560 тысяч гривен. Теперь эта сумма – значительно меньше – 17 миллионов 840 тысяч гривен. Залог уменьшают, ведь за пребывание на свободе подозреваемого не спешат вносить деньги.

Ранее суд постановил принудительно снять отпечатки пальцев

Отметим, что ранее ВАКС постановил принудительно снять у Зонтова отпечатки пальцев, ведь добровольно адвокат этого делать не хотел. Адвокаты подозреваемого таким решением были возмущены – мол, ходатайство нарушает права и свободы, а также оказывает психологическое давление.

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Коротко о деле против Юрия Зонтова

В апреле НАБУ 2021 задержало Юрия Зонтова и еще одного адвоката – Юрия Донца.

Их уличили в передаче взятки размером 100 тысяч долларов.

В квартире адвоката нашли 3 миллиона долларов, 840 тысяч евро и еще много наличности.

Текст публикации Олега Новикова:

Родной брат главы ОАСК Вовка еще месяц будет в СИЗО

Высший антикоррупционный суд продлил арест адвоката Юрия Зонтова до 7 октября. Он родной брат председателя Окружного админсуда Киева Павла Вовка. НАБУ и САП подозревают его в подстрекательстве к даче взятки судье ОАСК за положительное решение.

Впрочем антикорсуд очередной раз уменьшил размер залога как альтернативы удержанию под стражей. Последний раз эта сумма составляла 21,56 миллиона гривен теперь - 17,84 миллиона. Сумму уменьшают, потому что никто не вносит залог и риски уменьшаются.