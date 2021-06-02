Про еще одну квартиру рассказали во время судебного заседания, на котором Зонтову продлили меру пресечения. Детективы зафиксировали, как подозреваемый посещал помещение.

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Что известно о другой квартире

Квартира расположена на улице Глазунова. Доверенность на пользование оформлена на тещу Зонтова Юлию Лысак.

Через 2 часа, как задержали Зонтова, правоохранители получили видео с камер наблюдения. Заметили, что из квартиры выходили двое мужчин с несколькими чемоданами.

Что нашли в квартире

Детективы обыскали квартиру по улице Глазунова. Они нашли 2 сейфа, от которых, по словам адвоката, владелец квартиры не имел ключей.

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