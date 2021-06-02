Про еще одну квартиру рассказали во время судебного заседания, на котором Зонтову продлили меру пресечения. Детективы зафиксировали, как подозреваемый посещал помещение.
Кстати Брата судьи Вовка оставили под стражей: размер залога уменьшили
Что известно о другой квартире
Квартира расположена на улице Глазунова. Доверенность на пользование оформлена на тещу Зонтова Юлию Лысак.
Через 2 часа, как задержали Зонтова, правоохранители получили видео с камер наблюдения. Заметили, что из квартиры выходили двое мужчин с несколькими чемоданами.
Что нашли в квартире
Детективы обыскали квартиру по улице Глазунова. Они нашли 2 сейфа, от которых, по словам адвоката, владелец квартиры не имел ключей.
Что известно о задержании брата Вовка
- Детективы НАБУ задержали родного брата председателя ОАСК Павла Вовка. Мужчину подозревают в получении 100 тысяч долларов взятки.
- 7 апреля у брата главы ОАСК Павла Вовка и его сообщника НАБУ и САП обнаружили немалые объемы наличности.
- В частности, более 3,7 миллиона долларов, 840 тысяч евро, 20 тысяч фунтов, 230 тысяч гривен и даже 100 шекелей.
- В тот же день генпрокурор Ирина Венедиктова подписала сообщение о подозрении брату Вовка.