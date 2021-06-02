Про ще одну квартиру розповіли під час судового засідання, на якому Зонтову продовжили запобіжний захід. Детективи зафіксували, як підозрюваний відвідував помешкання.
До речі Брата судді Вовка залишили під вартою: розмір застави зменшили
Що відомо про іншу квартиру
Квартира розташована на вулиці Глазунова. Довіреність на користування оформлена на тещу Зонтова Юлію Лисак.
Через 2 години, як затримали Зонтова, правоохоронці отримали відео з камер спостереження. Помітили, що з квартири виходили двоє чоловіків з кількома валізами.
Що знайшли у квартирі
Детективи обшукали квартиру по вулиці Глазунова. Вони знайшли 2 сейфи, від яких, зі слів адвоката, власник квартири не мав ключів.
Що відомо про затримання брата Вовка
- Детективи НАБУ затримали рідного брата голови ОАСК Павла Вовка. Чоловіка підозрюють в отриманні 100 тисяч доларів хабаря.
- 7 квітня у брата глави ОАСК Павла Вовка та його спільника НАБУ і САП виявили чималі обсяги готівки.
- Зокрема, понад 3,7 мільйона доларів, 840 тисяч євро, 20 тисяч фунтів, 230 тисяч гривень та навіть 100 шекелів.
- Того ж дня генпрокурорка Ірина Венедіктова підписала повідомлення про підозру брату Вовка.