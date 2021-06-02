Про ще одну квартиру розповіли під час судового засідання, на якому Зонтову продовжили запобіжний захід. Детективи зафіксували, як підозрюваний відвідував помешкання.

До речі Брата судді Вовка залишили під вартою: розмір застави зменшили

Що відомо про іншу квартиру

Квартира розташована на вулиці Глазунова. Довіреність на користування оформлена на тещу Зонтова Юлію Лисак.

Через 2 години, як затримали Зонтова, правоохоронці отримали відео з камер спостереження. Помітили, що з квартири виходили двоє чоловіків з кількома валізами.

Що знайшли у квартирі

Детективи обшукали квартиру по вулиці Глазунова. Вони знайшли 2 сейфи, від яких, зі слів адвоката, власник квартири не мав ключів.

Що відомо про затримання брата Вовка