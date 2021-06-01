Таке рішення ухвалив суддя Вищого антикорупційного суду Віктор Ногачевський. Останні 2 місяці Зонтов провів у СІЗО. Термін перебування під вартою йому продовжили до 29 липня включно.

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Розмір застави зменшили до 27 мільйонів гривень

Якщо брат Вовка таки назбирає 27 мільйонів на заставу, то йому не дозволено буде виїжджати з міста, доведеться здати закордонний паспорт та не спілкуватись з іншими фігурантами справи та свідками.

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Коротко про справу Юрія Зонтова