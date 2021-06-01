Такое решение принял судья Высшего антикоррупционного суда Виктор Ногачевский. Последние 2 месяца Зонтов провел в СИЗО. Срок пребывания под стражей ему продлили до 29 июля включительно.
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Размер залога уменьшили до 27 миллионов гривен
Если брат Вовка все же соберет 27 миллионов на залог, то ему не будет разрешено выезжать из города, придется сдать загранпаспорт и не общаться с другими фигурантами дела и свидетелями.
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Коротко о деле Юрия Зонтова
- В начале апреля НАБУ разоблачило брата Павла Вовка и еще одного адвоката – Юрия Донца – на получении взятки в 100 тысяч долларов.
- Эти средства должны были пойти на "нужное" решение Окружного админсуда Киева.
- Во время обысков у Зонтова обнаружили немало валюты: в частности, речь идет о миллионах долларов.