Пересчитывали "пачки" денег: показали видео обысков у брата Вовка
В Национальном антикоррупционном бюро показали видео обысков у брата главы ОАСК Павла Вовка – Юрия Зонтова. Именно у него ранее обнаружили миллионы долларов наличными.
Источник:НАБУ
На видео видно, как правоохранители открыли сейф и пересчитывали "пачки" наличных. Его опубликовали 21 апреля.
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Что известно об обысках у Зонтова
- Бывшего сотрудника Службы внешней разведки Зонтова задержали еще 6 апреля. Его поймали на взятке в 100 тысяч долларов.
- 7 апреля детективы НАБУ сообщили, что провели обыски у брата Вовка. У него обнаружили чуть ли не "склад" наличности: более 3,7 миллиона долларов, 840 тысяч евро, 20 тысяч фунтов, 230 тысяч гривен и даже 100 шекелей.
- Кроме того, нашли антиквариат и документы.
Смотрите видео обысков у Зонтова:
Где находится брат Вовка
- Генпрокурор Ирина Венедиктова подписала сообщение о подозрении брату Вовка.
- Зонтова отправили под стражу до 4 июня с возможностью внесения залога в 35 миллионов гривен, поэтому он находится в СИЗО.
- Кроме этого, 14 апреля ВАКС арестовал его имущество.
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