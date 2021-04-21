Перераховували "пачки" грошей: показали відео обшуків у брата Вовка
У Національному антикорупційному бюро показали відео обшуків у брата очільника ОАСК Павла Вовка – Юрія Зонтова. Саме у нього раніше виявили мільйони доларів готівкою.
Джерело:НАБУ
На відео видно, як правоохоронці відкрили сейф та перераховували "пачки" готівки. Його опублікували 21 квітня.
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Що відомо про обшуки у Зонтова
- Колишнього співробітника Служби зовнішньої розвідки Зонтова затримали ще 6 квітня. Його спіймали на хабарі – 100 тисяч доларів.
- 7 квітня детективи НАБУ повідомили, що провели обшуки у брата Вовка. У нього виявили ледь не "склад" готівки: понад 3,7 мільйона доларів, 840 тисяч євро, 20 тисяч фунтів, 230 тисяч гривень та навіть 100 шекелів.
- Крім того, знайшли антикваріат та документи.
Дивіться відео обшуків у Зонтова:
Де перебуває брат Вовка
- Генпрокурорка Ірина Венедіктова підписала повідомлення про підозру брату Вовка.
- Зонтова відправили під варту до 4 червня із можливістю внесення застави у 35 мільйонів гривень, тому він перебуває у СІЗО.
- Крім цього, 14 квітня ВАКС арештував його майно.
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