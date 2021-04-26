Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду залишила під арештом майно Юрія Зонтова – брата одіозного судді Павла Вовка. Судді відмовили захисникам у їхньому зверненні. Наразі Зонтов перебуває під вартою із можливістю внесення застави у 35 мільйонів гривень.

Рішення про арешт майна брата судді Вовка ВАКС ухвалив 12 квітня. Аналогічне рішення стосувалось й іншого фігуранта справи адвоката Юрія Донця. До теми Перераховували "пачки" грошей: показали відео обшуків у брата Вовка Адвокати Зонтова подали одразу 4 звернення Адвокати Зонтова подали одразу 4 звернення щодо зняття арешту майна. Апеляційна палата поки встигла розглянути лише одне з них – щодо автомобіля Infinity, квартир у Києві та недобудованого будинку у Гатного та кількох нежитлових приміщень. Цікаво! Адвокати Зонтова намагались довести, що були порушення під час процедури арешту майна. Проте судді з цими аргументами не погодились Що відомо про справу проти Зонтова та Донця Детективи НАБУ затримали рідного брата голови Окружного адмінсуду Києва Павла Вовка.

Адвокатів Зонтова та Донця підозрюють в отриманні 100 тисяч доларів хабаря.

За ці кошти вони начебто мали погодити позитивне вирішення справи в Окружному адмінсуді.

Під час обшуків у Зонтова та Донця виявили велику кількість готівки. Зокрема – 3,7 мільйона доларів та 840 тисяч євро.

Також виявилось, що Зонтов, працюючи у Службі зовнішньої розвідки, не припинив дії своєї адвокатської ліцензії.

Наразі Зонтова відправили під варту до 4 червня із можливістю внесення застави.