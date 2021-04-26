Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда оставила под арестом имущество Юрия Зонтова – брата одиозного судьи Павла Вовка. Судьи отказали защитникам в их обращении. Сейчас Зонтов находится под стражей с возможностью внесения залога в 35 миллионов гривен.

Решение об аресте имущества брата судьи Вовка ВАКС принял 12 апреля. Аналогичное решение касалось и другого фигуранта дела адвоката Юрия Донца. К теме Перечисляли "пачки" денег: показали видео обысков у брата Вовка Адвокаты Зонтова подали сразу 4 обращения Адвокаты Зонтова подали сразу 4 обращения о снятии ареста имущества. Апелляционная палата пока что успела рассмотреть только одно из них – относительно автомобиля Infinity, квартир в Киеве и недостроенного дома в Гатном и нескольких нежилых помещений. Интересно! Адвокаты Зонтова пытались доказать, что были нарушения во время процедуры ареста имущества. Однако судьи с этими доводами не согласились Что известно о деле против Зонтова и Донца Детективы НАБУ задержали родного брата председателя Окружного админсуда Киева Павла Вовка.

Адвокатов Зонтова и Донца подозревают в получении 100 тысяч долларов взятки.

За эти средства они якобы должны были согласовать положительное решение дела в Окружном административном суде.

Во время обысков у Зонтова и Донца обнаружили большое количество наличных денег. В частности – 3,7 миллиона долларов и 840 тысяч евро.

Также оказалось, что Зонтов, работая в Службе внешней разведки, не прекратил действия своей адвокатской лицензии.

Зонтова отправили под стражу до 4 июня с возможностью внесения залога.