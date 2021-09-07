Арешт адвокату продовжили до 7 жовтня. Також антикорупційний суд зменшив знову розмір застави – як альтернативи перебування під вартою.

Раніше У затриманого брата судді Вовка знайшли ще одну квартиру із сейфами

Розмір застави зменшили майже на 4 мільйони гривень

Перед останнім засіданням Антикорсуду Зонтову необхідно було внести 21 мільйон 560 тисяч гривень. Тепер ця сума – значно менша – 17 мільйонів 840 тисяч гривень. Заставу зменшують, адже за перебування на волі підозрюваного не поспішають вносити гроші.

Раніше суд постановив примусово зняти відбитки пальців

Зазначимо, що раніше ВАКС постановив примусово зняти у Зонтова відбитки пальців, адже добровільно адвокат цього робити не бажав. Адвокати підозрюваного таким рішенням були обуренні – мовляв, клопотання порушує права та свободи, а також чинить психологічний тиск.

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Коротко про справу проти Юрія Зонтова

У квітні НАБУ 2021 затримало Юрія Зонтова та ще одного адвоката – Юрія Донця.

Їх викрили у передачі хабаря розміром 100 тисяч доларів.

У квартирі адвоката знайшли понад 3 мільйони доларів, 840 тисяч євро та ще багато готівки.

Текст публікації Олега Новікова:

Рідний брат голови ОАСК Вовка ще місяць буде в СІЗО



Вищий антикорупційний суд продовжив арешт адвоката Юрія Зонтова до 7 жовтня. Він є рідний братом голови Окружного адмінсуду Києва Павла Вовка. НАБУ і САП підозрюють його у підбуренні до дачі хабара судді ОАСК за позитивне рішення.



Втім антикорсуд вчергове зменшив розмір застави як альтернативи триванню під вартою. Востаннє ця сума становила 21,56 мільйона гривень тепер – 17,84 млільйона. Суму зменшують, бо ніхто не вносить заставу та й ризики зменшуються.